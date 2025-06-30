Жара в Европе бьет рекорды: во Франции созвали экстренное совещание, в Германии готовятся к засухе

Западная Европа столкнулась с сильной жарой, которая может обернуться неприятностями для стран. В Германии готовятся к засухе, а во Франции вспыхнули лесные пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Непривычная для этих мест жара пришла в Европу в минувшие выходные. Как пишет издание, во многих городах столбики термометров поднялись выше 35°C.

А в испанском городе Эль-Гранадо у границы с Португалией и вовсе зафиксировали +46°C. Это рекордная температура для июня в Испании за всю историю наблюдений.

Девушка с веером в Испании. Фото: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

Люди купаются в фонтане в Мадриде. Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

В столице Великобритании днем 30 июня температура ожидается до +35°C, это максимум с начала года. К слову, сегодня в Лондоне откроется Уимблдонский теннисный турнир. Ожидается новый рекорд самого жаркого первого дня Уимблдона, а, возможно, и за всю его историю.

Люди загорают в парке в Лондоне. Фото: Leon Neal/Getty ImagesLeon Neal/Getty Images

Жара настигла и Германию, где термометры уже несколько дней показывают выше +30°C. По итогам февраля-мая 2025 года Метеорологическая служба ФРГ заявила, что страна пережила крупнейшую засуху за всю историю наблюдений, то есть с 1881 года. Уровень Рейна тогда опустился до минимума за 100 лет.

Дети купаются в фонтане в Германии. Фото: MICHAELA STACHE/AFP via Getty Images

Хотя в начале месяца почти по всей стране прошли дожди, синоптики опасаются, что из-за жары засуха вернется.

В некоторых районах ФРГ уже ввели запрет на полив в дневные часы.

Ожидается, что аномальная жара продержится в Западной Европе до 2 июля, после чего, как ожидается, переместится на восток. По прогнозу, после 3 июля в Германии ожидаются дожди.

Между тем во Франции из-за сильно жары начались лестные пожары. В частности, с ЧП борются в исторической области Лангедок на юге страны, из-за пожаров пришлось даже эвакуировать бывшее аббатство Фонфруад. Из-за огня автодорогу между Тулузой и Нарбонной закрыли в обоих направлениях.

Historic heatwave gripping Europe in the final days of June. These are the possible high temperatures on July 2 in northwestern Europe, Paris at 40°, Brussels at 38° to name a couple. pic.twitter.com/akgRwf93lM — Weather Watcher (@WXWatcher07) June 29, 2025

Вчера, 29 июня, вечером кабмин Франции созвал экстренное совещание из-за жары. В некоторых районах закрывают школы. В Париже в ближайшие дни ожидается выше +35°C.

В Казахстане, к слову, начало лета тоже выдалось жаркое. Так, на этой неделе в Шымкенте обещают жару до 45 градусов, в Алматы термометры покажут до +42 градусов, а в Астане обещают дожди и небольшое похолодание.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям.

Лето во Франции. Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images