Жара в Европе бьет рекорды: во Франции созвали экстренное совещание, в Германии готовятся к засухе

Западная Европа столкнулась с сильной жарой, которая может обернуться неприятностями для стран. В Германии готовятся к засухе, а во Франции вспыхнули лесные пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Непривычная для этих мест жара пришла в Европу в минувшие выходные. Как пишет издание, во многих городах столбики термометров поднялись выше 35°C.

А в испанском городе Эль-Гранадо у границы с Португалией и вовсе зафиксировали +46°C. Это рекордная температура для июня в Испании за всю историю наблюдений.

В столице Великобритании днем 30 июня температура ожидается до +35°C, это максимум с начала года. К слову, сегодня в Лондоне откроется Уимблдонский теннисный турнир. Ожидается новый рекорд самого жаркого первого дня Уимблдона, а, возможно, и за всю его историю.

Жара настигла и Германию, где термометры уже несколько дней показывают выше +30°C. По итогам февраля-мая 2025 года Метеорологическая служба ФРГ заявила, что страна пережила крупнейшую засуху за всю историю наблюдений, то есть с 1881 года. Уровень Рейна тогда опустился до минимума за 100 лет.

Хотя в начале месяца почти по всей стране прошли дожди, синоптики опасаются, что из-за жары засуха вернется.

В некоторых районах ФРГ уже ввели запрет на полив в дневные часы.

Ожидается, что аномальная жара продержится в Западной Европе до 2 июля, после чего, как ожидается, переместится на восток. По прогнозу, после 3 июля в Германии ожидаются дожди.

Между тем во Франции из-за сильно жары начались лестные пожары. В частности, с ЧП борются в исторической области Лангедок на юге страны, из-за пожаров пришлось даже эвакуировать бывшее аббатство Фонфруад. Из-за огня автодорогу между Тулузой и Нарбонной закрыли в обоих направлениях.

Historic heatwave gripping Europe in the final days of June. These are the possible high temperatures on July 2 in northwestern Europe, Paris at 40°, Brussels at 38° to name a couple. pic.twitter.com/akgRwf93lM