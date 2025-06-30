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    Жара в Европе бьет рекорды: во Франции созвали экстренное совещание, в Германии готовятся к засухе

    Опубликовано:

    Люди загорают в парке в Париже
    Люди загорают в парке в Париже. Фото: JULIE SEBADELHA/AFP via Getty Images

    Западная Европа столкнулась с сильной жарой, которая может обернуться неприятностями для стран. В Германии готовятся к засухе, а во Франции вспыхнули лесные пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    Непривычная для этих мест жара пришла в Европу в минувшие выходные. Как пишет издание, во многих городах столбики термометров поднялись выше 35°C.

    А в испанском городе Эль-Гранадо у границы с Португалией и вовсе зафиксировали +46°C. Это рекордная температура для июня в Испании за всю историю наблюдений.

    Девушка с веером в Испании
    Девушка с веером в Испании. Фото: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

    Люди купаются в фонтане в Мадриде
    Люди купаются в фонтане в Мадриде. Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

    В столице Великобритании днем 30 июня температура ожидается до +35°C, это максимум с начала года. К слову, сегодня в Лондоне откроется Уимблдонский теннисный турнир. Ожидается новый рекорд самого жаркого первого дня Уимблдона, а, возможно, и за всю его историю.

    Люди загорают в парке в Лондоне
    Люди загорают в парке в Лондоне. Фото: Leon Neal/Getty ImagesLeon Neal/Getty Images

    Жара настигла и Германию, где термометры уже несколько дней показывают выше +30°C. По итогам февраля-мая 2025 года Метеорологическая служба ФРГ заявила, что страна пережила крупнейшую засуху за всю историю наблюдений, то есть с 1881 года. Уровень Рейна тогда опустился до минимума за 100 лет.

    Дети купаются в фонтане в Германии
    Дети купаются в фонтане в Германии. Фото: MICHAELA STACHE/AFP via Getty Images

    Хотя в начале месяца почти по всей стране прошли дожди, синоптики опасаются, что из-за жары засуха вернется.

    В некоторых районах ФРГ уже ввели запрет на полив в дневные часы.

    Ожидается, что аномальная жара продержится в Западной Европе до 2 июля, после чего, как ожидается, переместится на восток. По прогнозу, после 3 июля в Германии ожидаются дожди.

    Между тем во Франции из-за сильно жары начались лестные пожары. В частности, с ЧП борются в исторической области Лангедок на юге страны, из-за пожаров пришлось даже эвакуировать бывшее аббатство Фонфруад. Из-за огня автодорогу между Тулузой и Нарбонной закрыли в обоих направлениях.

    Вчера, 29 июня, вечером кабмин Франции созвал экстренное совещание из-за жары. В некоторых районах закрывают школы. В Париже в ближайшие дни ожидается выше +35°C.

    В Казахстане, к слову, начало лета тоже выдалось жаркое. Так, на этой неделе в Шымкенте обещают жару до 45 градусов, в Алматы термометры покажут до +42 градусов, а в Астане обещают дожди и небольшое похолодание.

    Как не пострадать при жаре

    Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

    • для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);
    • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
    • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
    • во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
    • уделять особое внимание детям.

    Лето во Франции
    Лето во Франции. Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

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