Дожди, град и сильная жара: какой будет погода в Казахстане в первые дни июля

На Казахстан надвигается очередной циклон. В связи с этим на большей части территории республики ожидаются атмосферные осадки с грозами, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 1 июля на западе и востоке, а также 3 июля на северо-западе РК ожидаются сильные дожди с выпадением града.

Также ожидается усиление ветра на западе и юге страны с пыльными бурями.

Лишь в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков.

А в некоторых регионах ожидается сильная жара. Так, столбики термометров в дневное время на юго-востоке достигнут отметки 35-39 градусов.

2-3 июля в центре ожидается 35-38 градусов, на юге - 40-44 градусов жары.

3 июля на севере страны синоптики прогнозируют 30-35 градусов.

Напомним, в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 30 июня по 6 июля, ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров поднимутся выше 40 градусов.

В Астане в ближайшую неделю обещают кратковременные дожди и похолодание, но постепенно в город вернется жара.

В Алматы с 30 июня по 6 июля обещают жаркую погоду, дождь в мегаполисе прогнозируют лишь в конце недели.