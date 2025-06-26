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    На заправках Уральска снова выстроились очереди за автогазом

    Опубликовано:

    Автозаправочная станция
    АЗС. Иллюстративное фото: gutaper / Getty Images

    На заправках в Уральске автогаз либо отсутствует, либо по талонам. А там, где он в свободной продаже - выстроились очереди, передает "Мой город".

    Водители в очередях возмущены, отмечают авторы статьи.

    "Из года в год одна и та же картина. Очереди за газом. Почему страна не может своих граждан обеспечить топливом?!" - цитирует их издание.

    Как выяснили журналисты, в управлении энергетики и ЖКХ ЗКО о проблеме знают и уверены, что она решится в самое ближайшее время. 

    По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мираса Мулкая, согласно плану поставок сжиженного нефтяного газа на 2 квартал 2025 года для области на июнь предусмотрено 3545 тонн из ресурсов ТОО "Жаикмунай". План выполнили на 100%. 

    Между тем, с 14 июня по 24 июля 2025 года проводится планово-предупредительный ремонт Павлодарского нефтехимического завода, в связи с чем министерством энергетики часть регионов перераспределены на заводы по территориальному признаку.

    Так, 21 июня для покрытия потребности в регионе дополнительно выделено 324 тонны сжиженного нефтяного газа из ресурсов ТОО "Жаикмунай". 23 июня еще 468 тонн СНГ дополнительно выделили из ресурсов АО "СНПС-Актобемунайгаз". Он придет в область по железной дороге. 

    "В настоящее время начата отгрузка дополнительных объемов в адрес субъектов области. На сегодня запланировано отгрузить порядка 200 тонн. Также "СНПС-Актобемунайгаз" на 26 июня запланирована погрузка семи вагонов или 256 тонн в Западно-Казахстанскую область. В ближайшее время прогнозируется стабилизация ситуации на внутреннем рынке области", - сообщили журналистам в ведомстве. 

    Напомним, прошлой осенью тему очередей за автогазом поднял депутат мажилиса. Ему ответил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

    До этого мы писали, что в Актобе уже три месяца сохраняются проблемы с газом. Жители отмечают повсеместные очереди, в которых приходится стоять автолюбителям. Позднее сообщалось, что делают власти, чтобы решить проблему.

    При этом ранее в сентябре в кулуарах мажилиса вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии. В связи с чем цены на автогаз хотят уравнять с бензином, чтобы казахстанцы не переводили на него свои авто.

    Отметим также, что в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

    Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

    Также мы писали, что в ноябре в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом еще на полгода.

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