Какое наказание грозит за сталкинг и кражу невест в Казахстане, рассказал сенатор
Опубликовано:
Депутат сената Марат Кожаев в кулуарах рассказал, что будет с теми казахстанцами, которые будут преследовать других, передает корреспондент NUR.KZ.
Новые статьи в Уголовный кодекс внесены в рамках закона по вопросам оптимизации уголовного законодательства.
"Закон одобрен, в том числе две статьи, о которых вы говорите - это принуждение к вступлению в брак и сталкинг", - сказал Марат Кожаев.
При этом он отметил, что первая статья состоит из нескольких частей и предусматривает наказание максимум до 10 лет лишения свободы.
"Сталкинг - вы сами понимаете: приставание, преследование, выслеживание, тем самым (нарушение - прим. ред.) личностных свобод - за это установлена ответственность. Тоже начинается со штрафа до ареста до 90 суток - это будет квалифицироваться как уголовный проступок", - пояснил сенатор.
Напомним, в конце мая депутаты мажилиса приняли на заседании во втором чтении проект закона, которым вводится уголовная ответственность за кражу невест и сталкинг.
Мы уже писали, что депутат заявил о предложенной поправке в законодательство, согласно которой предлагается ввести уголовное наказание за кражу невест, еще в феврале этого года.
До этого в декабре Мурат Абенов также высказывался о необходимости ввести статью в Уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане. Он отметил, что казахстанские певцы поют в своих песнях об этом как о норме.
А в феврале депутат Абзал Куспан сообщил, что в Уголовный кодекс РК планируют ввести понятие "сталкинг".
Добавим, согласно данным Британской энциклопедии, сталкинг (преследование) - это преступление, заключающееся в преследовании другого человека против его воли. Квалификация преследования как уголовного преступления является относительно новым явлением в мировой практике, поскольку о нем заговорили в начале 1990-х годов.
Мы писали о сталкинге. Исследователи описывают преследование как совокупность видов поведения, при которых один человек совершает по отношению к другому нежелательные и повторяющиеся вторжения. В их числе:
- преследование или наблюдение за жертвой;
- написание писем, телефонные звонки, киберкоммуникация;
- непрошеные подарки и заказы на неприятные услуги или отмену услуг, которые были заказаны жертвой.
Ключевое значение имеет восприятие жертвой поведения преследователя как угрожающего и нежелательного, вызывающего страх и страдания у нее самой и, возможно, у ее близких.
Впервые закон о сталкинге был принят в США в Калифорнии в 1990 году. С тех пор он был признан уголовным преступлением, и в наше время действует на всей территории страны. В 2023 году сталкинг стал расцениваться как уголовное преступление в Республике Узбекистан, где был принят соответствующий закон.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259663-kakoe-nakazanie-grozit-za-stalking-i-krazhu-nevest-rasskazal-senator/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах