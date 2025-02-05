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Наказание за сталкинг хотят ввести в Казахстане

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Девушка оборачивается назад
Преследование девушки. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Inages

В кулуарах мажилиса депутат Абзал Куспан сообщил, что в Уголовный кодекс РК планируют ввести понятие "сталкинг", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов норму внесли, рабочая группа приняла. Специальная статья, "сталкинг" называется, в виде уголовного проступка. Она имеется. Планируется вывести документ на рассмотрение палаты на следующей неделе, и через неделю - на второе чтение.

За этот уголовный проступок предлагается санкция в виде штрафа. Мы не собираемся всех подряд (штрафовать - прим. ред.), пока сложно говорить (о размере штрафа - прим. ред.), так как на заседании мажилиса штраф может измениться в сторону повышения или уменьшения", - сообщил депутат Абзал Куспан.

У депутата спросили, почему сталкинг не пропишут как уголовное правонарушение с более серьезным наказанием.

"А какая необходимость? Наша задача, когда мы вводим новые нормы в УК, надо вводить очень осторожно, нужно посмотреть правоприменительную практику, следственную практику, судебную практику - и по результатам изучения и анализа судебно-следственной практики можно уже предусмотреть в сторону ужесточения санкций.

Это же судьбы людей. С бухты-барахты нельзя принимать такие решения", - добавил депутат.

Добавим, согласно данным Британской энциклопедии, сталкинг (преследование) - это преступление, заключающееся в преследовании другого человека против его воли. Квалификация преследования как уголовного преступления является относительно новым явлением в мировой практике, поскольку о нем заговорили в начале 1990-х годов.

Мы писали о сталкинге. Исследователи описывают преследование как совокупность видов поведения, при которых один человек совершает по отношению к другому нежелательные и повторяющиеся вторжения. В их числе:

  • преследование или наблюдение за жертвой;
  • написание писем, телефонные звонки, киберкоммуникация;
  • непрошеные подарки и заказы на неприятные услуги или отмену услуг, которые были заказаны жертвой.

Ключевое значение имеет восприятие жертвой поведения преследователя как угрожающего и нежелательного, вызывающего страх и страдания у нее самой и, возможно, у ее близких.

Впервые закон о сталкинге был принят в США в Калифорнии в 1990 году. С тех пор он был признан уголовным преступлением, и в наше время действует на всей территории страны. В 2023 году сталкинг стал расцениваться как уголовное преступление в Республике Узбекистан, где был принят соответствующий закон.

Добавим, в феврале прошлого года вице-министр МВД прокомментировал возможность введения в законодательство ответственности за харассмент и сталкинг (преследование). "Мне кажется, все видят трек, по которому мы движемся. Думаю, мы когда-то придем к введению этих норм. У общественности есть запрос", - сказал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218074-nakazanie-za-stalking-hotyat-vvesti-v-kazahstane/