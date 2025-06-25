Грозы, дожди, град и ветер: еще один циклон надвигается на Казахстан

Синоптики опубликовали прогноз погоды для жителей Казахстана на ближайшие дни, с 26 по 28 июня. Отмечается, что погода будет неустойчивой, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на территорию Казахстана смещается очередной северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды.

В ближайшие дни пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалом.

На большей части Казахстана резких колебаний в температурном фоне не ожидается. На западе, севере, востоке страны днем +18…+28 градусов, на юге, юго-востоке +28…+38 градусов.

Ранее отмечалось, что текущая неделя в Астане ожидается дождливой. А в Алматы выпадение осадков начнется с середины недели.

В Шымкенте же ожидалась жаркая погода без осадков - столбики термометров могут подняться до +41 градуса в течение недели.