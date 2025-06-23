Дожди с середины недели начнутся в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней, с 23 по 29 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 июня в Алматы ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +28 градусов. Днем воздух может прогреться до +39 градусов, но ночью температура опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

24 июня ожидается переменная облачность. Температура снова составит около+28 градусов. Максимальная температура составит +34 градусов, а минимальная - в районе +22 градусов. Скорость ветра составит до 5,6 м/с.

25 июня будет небольшой дождь. Средняя температура - около +28 градусов. Днем температура поднимется до +36 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

26 июня в Алматы вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит +27 градусов. Максимально температура поднимется до +33 градусов, а опуститься может до +20 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,0 м/с.

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27 июня опять будет небольшой дождь. Среднесуточная температура - около +25 градусов. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью похолодает до + 19 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

28 июня тоже прогнозируется небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +25 градусов. Максимальная температура составит +33 градусов, минимальная - в районе +19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,4 м/с.

29 июня, по прогнозам, будет переменная облачность. Средняя температура составит +24 градусов. Воздух может прогреться и до +30 градусов, но ночью похолодает до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

А на сегодня они объявили штормовое предупреждение практически по всему Казахстану из-за ухудшения погодных условий.

В Астане, согласно прогнозу, ожидается дождливая неделя.