Дождливую погоду пообещали в Алматы и Астане сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 25 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до +25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.