Дождливую погоду пообещали в Алматы и Астане сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 25 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.
В Шымкенте сегодня переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до +25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2259087-dozhdlivuyu-pogodu-poobeshchali-v-almaty-i-astane-segodnya/
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