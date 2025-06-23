Дождливую неделю пообещали в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней, с 23 по 29 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 июня в Астане будет умеренный дождь. Температура в среднем составит +17 градусов. Днем воздух может прогреться до +24 градусов, но ночью температура опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

24 июня ожидается пасмурная погода. Температура составит около +16 градусов. Максимальная температура составит +19 градусов, а минимальная - в районе +12 градусов. Скорость ветра составит до 5,6 м/с.

25 июня будет ясная погода. Средняя температура - около +18 градусов. Днем температура поднимется до +22 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

26 июня в Астане обещают дождь. Температура в среднем составит +15 градусов. Максимально температура поднимется до +19 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,6 м/с.

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27 июня будет небольшой дождь. Среднесуточная температура - в районе +17 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

28 июня снова пообещали небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +19 градусов. Максимальная температура составит +24 градуса, минимальная - в районе +15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,5 м/с.

29 июня, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит +20 градусов. Воздух может прогреться и до +26 градусов, но ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.