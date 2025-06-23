До 41 градуса: жаркую погоду пообещали на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней, с 23 по 29 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 июня в Шымкенте ясная погода. Температура в среднем составит +31 градус. Днем воздух может прогреться до +38 градусов, но ночью температура опустится до +24 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

24 июня вновь без осадков. Температура составит около +32 градусов. Максимальная температура составит +39 градусов, а минимальная - в районе +24 градусов. Скорость ветра составит до 7,4 м/с.

25 июня ожидается переменная облачность. Средняя температура - около +33 градусов. Днем температура поднимется до +41 градуса, а ночью опустится до +25 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

26 июня в Шымкенте обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +26 градусов. Максимально температура поднимется до +33 градусов, а опуститься может до +20 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,6 м/с.

27 июня будет без осадков. Среднесуточная температура - в районе +27 градусов. Днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

28 июня вновь без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +27 градусов. Максимальная температура составит +36 градусов, минимальная – около +20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 10,2 м/с.

29 июня, по прогнозам, ясная погода. Средняя температура составит +27 градусов. Воздух может прогреться и до +35 градусов, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

А на сегодня они объявили штормовое предупреждение практически по всему Казахстану из-за ухудшения погодных условий.

В Астане, согласно прогнозу, ожидается дождливая неделя. А в Алматы тоже ожидается дождь - он начнется со среды.