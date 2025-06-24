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    Жара выше 40 градусов, грозы и град: казахстанцев предупредили о непогоде

    Опубликовано:

    Люди сидят в тени деревьев
    Жаркая погода. Иллюстративное фото: Busa Photography/Getty Images

    Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану в среду, 25 июня - в некоторых регионах обещают грозу, а в некоторых - сильную жару, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

    Так, в Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях, а также областях Абай и Ұлытау завтра обещают сильный дождь, град, грозу и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

    Гроза и сильный ветер ожидается также в Алматинской, Жамблыской, Туркестанской областях, а также области Жетісу. При этом в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской области вместе с грозой обещают и жару до 38 градусов, а в Туркестанской области и области Жетісу столбики термометров поднимутся до 41-42 градусов.

    В Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары - здесь ожидается до 36 градусов выше нуля.

    Жителей Костанайской и Северо-Казахстанской областей предупреждают о сильном тумане и чрезвычайной пожарной опасности.

    В Астане ночью и утром ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

    На юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, а в южной половине региона - гроза, днем град, шквал и усиление ветра до 15-20 м/с.

    Как не пострадать при сильной жаре

    Ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

    • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
    • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
    • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
    • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
    • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
    • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

    "Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

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