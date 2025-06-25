У Казахстана создается опасный имидж страны секс-туризма, заявила депутат

На заседании мажилиса депутат заявила о гидах-нелегалах в Казахстане, которые привозят в нашу страну туристов и рассказывают им недостоверную информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"К нам массово заезжают туроператоры и гиды из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, Пакистана и Китая, незаконно работая на казахстанской территории - перевозят туристов своими автобусами, проводят экскурсии, уводят клиентов с казахстанского рынка. При этом нашим туроператорам запрещено въезжать в эти страны со своими пассажирами. Где же равные условия?

По оценкам экспертов, госбюджет ежегодно теряет свыше 1 миллиарда тенге. На круглом столе в Алматы представители отрасли подтвердили: туристов встречают прямо в аэропортах, увозят, не оставляя ни налогов, ни контроля. Студенты из Индии и Пакистана массово работают гидами, создавая опасный имидж Казахстана как страны секс-туризма", - заявила депутат Екатерина Смолякова.

Она добавила, что неграмотные иностранные гиды, не зная казахстанских традиций и истории, распространяют дезинформацию о Казахстане: о коррупции, преступности, высоких ценах.

"Это удар по нашему имиджу. При этом туристическая полиция практически отсутствует, нет полномочий и транспорта", - добавила депутат.

Для борьбы с вышеперечисленным Смолякова предложила ввести обязательную сертификацию гидов.

"Безопасность - приоритет. Внедрить Face ID и биометрию не только для граждан РК, но и для иностранных гостей. Обеспечить наличие инфраструктуры: туалетов, урн, зон отдыха, интернета. Отменить лимит в 10 000 долларов на ввоз иностранной валюты для туристов - это ограничение не дает им тратить деньги внутри страны", - также предложила депутат.

Напомним о нескольких правонарушениях, которые допустили иностранцы во время пребывания в нашей стране. Так, две недели назад в Туркестанской области осудили иностранного гражданина за публикацию запрещенных материалов. Мужчину лишили свободы на 7 лет.

Ранее в Алматы задержали иностранца, которого подозревают в распространении экстремистской литературы. Задержание проводили с помощью спецназа. В ходе обысков изъяли предметы и материалы, имеющие значение для следствия. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

В апреле в Алматы оштрафовали 19-летнего жителя Кыргызстана после того, как были изучены его публикации в соцсетях - был установлен факт грубого и систематического нарушения ПДД на территории города.

А в Жанааркинском районном суде постановили выдворить из страны иностранца, который приехал в Казахстан к жене и заболевшему ребенку, но нарушил сроки пребывания.

Также в Костанае постановили выдворить иностранного гражданина за пределы Республики Казахстан, потому что посчитали, что в его действиях есть угроза госбезопасности.