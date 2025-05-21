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Иностранца задержали за проведение религиозных и оккультных обрядов в Алматы

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержали иностранца, которого подозревают в распространении экстремистской литературы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Задержание проводили с помощью спецназа.

По информации медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы сотрудниками полиции при содействии КНБ и бойцов спецназа задержан иностранец.

"Установлено, что он проводил религиозные обряды, в том числе оккультного характера, а также распространял материалы, содержащие признаки идеологии экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РК.

В ходе санкционированных обысков изъяты предметы и материалы, имеющие значение для следствия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания", - заявили в МВД.

Также в полиции подчеркнули, что действия, направленные на распространение деструктивной религиозной идеологии, будут жестко пресекаться.

В апреле текущего года спецоперацию по пресечению преступной деятельности представителей запрещенного религиозного объединения провели в Алматы.

В январе 2025 года в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность предполагаемых религиозных радикалов. Операцию провели КНБ совместно с полицией и при координации органов прокуратуры. Были взяты под стражу трое подозреваемых. Двое из них уже были судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

До этого в КНБ рассказали, что с начала этого года по уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 34 человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247399-zaderzhanie-inostranca-s-pomoshchyu-knb-i-specnaza-pokazali-v-policii-almaty/