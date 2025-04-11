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Иностранец нарушил закон, приехав к жене и ребенку в Казахстан

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Грустный мужчина в аэропорту
Мужчина с багажом. Иллюстративное фото: Ladanifer / Getty Images

Иностранец приехал в Казахстан к жене и заболевшему ребенку, но нарушил сроки пребывания и был выдворен из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.4 ст.517 КоАП РК рассмотрели в Жанааркинском районном суде.

"На судебном заседании правонарушитель пояснил, что въехал на территорию Республики Казахстан в январе, поскольку его жена занималась строительными работами в поселке Жанаарка, он приехал к жене, так как у него заболел ребенок", - рассказали в суде.

Однако мужчина, прибыв на территорию Казахстана, не зарегистрировался и не получил разрешения. По материалам суда, он уклонялся от выезда из Казахстана в течении более 10 дней после истечения срока и заведомо допустил совершение административного правонарушения.

На основании изложенного суд признал иностранца виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.517 КоАП РК. Ему назначили административное взыскание в виде выдворения из Казахстана.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

Ранее стало известно, что житель ВКО не уведомил миграционные службы о получении гражданства соседней страны, за что по решению суда его выдворили из Казахстана. По словам мужчины, он не знал о необходимости сдачи документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234985-inostranec-narushil-zakon-priehav-k-zhene-i-rebenku-v-kazahstan/