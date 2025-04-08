19-летнего иностранца оштрафовали на 1 млн тенге в Алматы после публикации видео в соцсетях
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В Алматы оштрафовали 19-летнего жителя Кыргызстана после того, как были изучены его публикации в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Алматы, в ходе мониторинга социальных сетей был установлен факт грубого и систематического нарушения ПДД на территории города.
"Сотрудники управления местной полицейской службы ДП Алматы установили личность водителя. Им оказался 19-летний гражданин Кыргызской Республикив, управлявший автомобилем марки BMW, без номерных знаков.
За совершенные правонарушения в отношении нарушителя составлено 25 административных протоколов по различным статьям Кодекса РК об административных правонарушениях",- рассказали в ДП.
В частности, на юношу составили:
- 7 протоколов за управление ТС без госномеров;
- 7 протоколов за отсутствие страхового полиса;
- 6 протоколов за повреждение дорожного покрытия);
- 1 протокол за повторное правонарушение;
- 1 протокол за нарушение требований дорожных знаков;
- 2 протокола за повторное нарушение;
- 1 протокол за нецензурную брань и оскорбительное поведение в общественном месте.
По данным полиции, общая сумма штрафа составила более 1 млн тенге.
"Находясь на территории Республики Казахстан, любой гражданин, независимо от гражданства, обязан соблюдать законы страны. Дорожная безопасность - это не предмет личных предпочтений, а обязанность каждого. Нарушители будут незамедлительно выявлены и привлечены к ответственности. Данный случай показатель того, что безнаказанности не будет", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
В ноябре прошлого года житель Караганды на авто с иностранными номерами получил 198 штрафов за превышение скорости на общую сумму около 6,6 млн тенге.
До этого стало известно, что в Павлодаре полицейские задержали 42-летнюю горожанку за рулем Mercedes. Женщина накопила неоплаченные штрафы на 2 млн тенге за нарушение ПДД. Автомобиль павлодарки забрали на штрафстоянку.
А в Медеуском районе Алматы задержали 19-летнего водителя, который нарушил ПДД 195 раз и получил штрафы на сумму почти 7 млн тенге. Решением суда молодой человек подвергнут административному аресту.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234052-19-letnego-inostranca-oshtrafovali-na-1-mln-tenge-v-almaty-za-video-v-socsetyah/