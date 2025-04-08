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19-летнего иностранца оштрафовали на 1 млн тенге в Алматы после публикации видео в соцсетях

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Дрифт мужика со штрафом на 1 млн
Кадр из видео оштрафованного водителя: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы оштрафовали 19-летнего жителя Кыргызстана после того, как были изучены его публикации в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Алматы, в ходе мониторинга социальных сетей был установлен факт грубого и систематического нарушения ПДД на территории города.

"Сотрудники управления местной полицейской службы ДП Алматы установили личность водителя. Им оказался 19-летний гражданин Кыргызской Республикив, управлявший автомобилем марки BMW, без номерных знаков.

За совершенные правонарушения в отношении нарушителя составлено 25 административных протоколов по различным статьям Кодекса РК об административных правонарушениях",- рассказали в ДП.

В частности, на юношу составили:

  • 7 протоколов за управление ТС без госномеров;
  • 7 протоколов за отсутствие страхового полиса;
  • 6 протоколов за повреждение дорожного покрытия);
  • 1 протокол за повторное правонарушение;
  • 1 протокол за нарушение требований дорожных знаков;
  • 2 протокола за повторное нарушение;
  • 1 протокол за нецензурную брань и оскорбительное поведение в общественном месте.

По данным полиции, общая сумма штрафа составила более 1 млн тенге.

"Находясь на территории Республики Казахстан, любой гражданин, независимо от гражданства, обязан соблюдать законы страны. Дорожная безопасность - это не предмет личных предпочтений, а обязанность каждого. Нарушители будут незамедлительно выявлены и привлечены к ответственности. Данный случай показатель того, что безнаказанности не будет", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В ноябре прошлого года житель Караганды на авто с иностранными номерами получил 198 штрафов за превышение скорости на общую сумму около 6,6 млн тенге.

До этого стало известно, что в Павлодаре полицейские задержали 42-летнюю горожанку за рулем Mercedes. Женщина накопила неоплаченные штрафы на 2 млн тенге за нарушение ПДД. Автомобиль павлодарки забрали на штрафстоянку.

А в Медеуском районе Алматы задержали 19-летнего водителя, который нарушил ПДД 195 раз и получил штрафы на сумму почти 7 млн тенге. Решением суда молодой человек подвергнут административному аресту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234052-19-letnego-inostranca-oshtrafovali-na-1-mln-tenge-v-almaty-za-video-v-socsetyah/