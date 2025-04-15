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Иностранца выдворили из Казахстана из-за угрозы госбезопасности

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Мужчина с чемоданом
Мужчина уезжает. Иллюстративное фото: sankai / Getty Images

Иностранного гражданина выдворили за пределы Республики Казахстан, потому что посчитали, что в его действиях есть угроза госбезопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску управления полиции Костаная о выдворении иностранца за пределы Казахстана рассмотрел Костанайский городской суд.

Суд установил, что в 2009 году мужчина был осужден. В июле 2021 года его освободили условно-досрочно.

В октябре 2023 года он привлекался к административной ответственности с наложенным взысканием в виде штрафа. В настоящее время материал передали на принудительное взыскание ввиду неуплаты штрафа.

Таким образом, суд, руководствуясь нормами действующего законодательства, а также международным пактом, установил, что иностранец, законно находящийся на территории государства, может быть выслан только ввиду соображения государственной безопасности.

Иностранец отбывал срок из-за перевозки, незаконного сбыта на территории Казахстана, приобретения и хранения наркотического средства "гашиш" в особо крупном размере.

"Учитывая, что международные договоры имеют приоритет перед национальным законами, суд полагает, что есть доказательства угрозы государственной безопасности в действиях ответчика", - отметили в суде.

В целях исключения возможного совершения иностранцем противоправных действии на территории Казахстана, учитывая, что он склонен к их совершению, суд решил иск удовлетворить. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что иностранец приехал в Казахстан к жене и заболевшему ребенку. При этом он не зарегистрировался и не получил разрешения. По материалам суда, мужчина заведомо нарушил сроки пребывания, за что и был выдворен из страны.

В марте за несколько дней установили почти 10 тыс. нарушителей миграционного законодательства Казахстана. Из них 4,5 тыс. нарушили сроки пребывания, а 2,5 тыс. осуществляли трудовую деятельность. Более 1200 нарушителей уже выдворили из страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235926-inostranca-vydvorili-iz-kazahstana-iz-za-ugrozy-gosbezopasnosti/