Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Иностранец получил 7 лет лишения свободы в Казахстане из-за публикаций

Опубликовано:

Задержание иностранного гражданина
Задержанный. Фото: polisia.kz

В Туркестанской области осудили иностранного гражданина за публикацию запрещенных материалов. Мужчину лишили свободы на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области выявили иностранного гражданина, подозреваемого в распространении запрещенных религиозных материалов.

В результате принятых мер полицейские задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, размещавшего в социальных сетях экстремистские материалы, пропагандирующие идеи терроризма. По данному факту возбудили уголовное дело, назначили соответствующую экспертизу.

Позже материалы передали в Сарыагашский районный суд. По решению суда подсудимого приговорили к 7 годам лишения свободы.

Ранее в Алматы задержали иностранца, которого подозревают в распространении экстремистской литературы. Задержание проводили с помощью спецназа. В ходе обысков изъяли предметы и материалы, имеющие значение для следствия. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

А в Астане осудили 12 членов религиозно-экстремистской организации. Они получили сроки от 9 до 18 лет лишения свободы за разжигание религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии и вербовку новых сторонников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254365-inostranec-poluchil-7-let-lisheniya-svobody-v-kazahstane-iz-za-publikaciy/