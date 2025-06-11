Иностранец получил 7 лет лишения свободы в Казахстане из-за публикаций

В Туркестанской области осудили иностранного гражданина за публикацию запрещенных материалов. Мужчину лишили свободы на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области выявили иностранного гражданина, подозреваемого в распространении запрещенных религиозных материалов.

В результате принятых мер полицейские задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, размещавшего в социальных сетях экстремистские материалы, пропагандирующие идеи терроризма. По данному факту возбудили уголовное дело, назначили соответствующую экспертизу.

Позже материалы передали в Сарыагашский районный суд. По решению суда подсудимого приговорили к 7 годам лишения свободы.

Ранее в Алматы задержали иностранца, которого подозревают в распространении экстремистской литературы. Задержание проводили с помощью спецназа. В ходе обысков изъяли предметы и материалы, имеющие значение для следствия. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

А в Астане осудили 12 членов религиозно-экстремистской организации. Они получили сроки от 9 до 18 лет лишения свободы за разжигание религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии и вербовку новых сторонников.