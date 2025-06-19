"Высокая угроза дальнейшей эскалации": МИД обратилось к казахстанцам в Иране и Израиле

Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам нашей страны, находящихся в Иране и Израиле, передает NUR.KZ. Их попросили всегда быть на связи.

МИД попросило казахстанцев оставаться на связи с дипломатическими учреждениями.

"В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, МИД РК призывает граждан Казахстана, находящихся в Исламской Республике Иран и государстве Израиль, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями данных стран, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК", - сказано в обращении.

Отмечается, что все дипломатические учреждения Казахстана в столицах указанных государств (Тегеран и Тель-Авив), а также в городах Горган и Бандер-Аббас, продолжают работу в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам.

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Также были опубликованы номера экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями. Отметим, что указаны также и номера, по которым можно связаться через WhatsApp.

Ранее Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.