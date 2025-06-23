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    Политика

      Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: чего ожидать Казахстану, рассказал глава МНЭ

      Опубликовано:

      Товарный поезд
      Вагоны. Иллюстративное фото: serkankirbiyik/Getty Images

      Глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, как эскалация конфликта на Ближнем Востоке может сказаться на Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Журналисты поинтересовались у министра, будет ли Казахстан менять схемы поставок и будут ли меняться цены на экспортные товары.

      "Я, честно говоря, не знаю, что будет и как будет. У нас есть запасной вариант, мы можем уходить через Грузию по ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут - прим. ред.), мы можем уходить через китайский порт Ляньюньган.

      Это немножко усложняет логистику, но, если совсем долгосрочные последствия, будем продумывать варианты, будем помогать бизнесменам. Пока рано об этом говорить", - заявил в ответ Серик Жумангарин.

      В целом, по его словам, пока рано делать прогнозы.

      "Мы ждем, как ситуация будет развиваться. Все-таки надеемся, что мирное соглашение будет достигнуто. То, что касается того, что мы потеряем. Прежде всего мы поставляем продукты питания в Иран. Не думаю, что эти события как-то на это повлияют. Население надо кормить в любом случае, страна большая.

      Единственное, что, естественно, нас беспокоит, это логистика. Единственная железная дорога, которая ведет на юг, проходит через Иран. Других железных дорог нет, и нам, конечно, не хотелось, чтобы это как-то повлияло. Мы не так много возим пока, поскольку иранские железные дороги не в лучшем состоянии находятся. Есть проблемы с переходом между станциями. Но планы у нас были большими. Будем наблюдать за ситуацией", - резюмировал глава МНЭ.

      Отметим, Серик Жумангарин на заседании в сенате также назвал факторы, влияющие на рост инфляции. Еще заявил, что МФЦА может стать офшором внутри страны.

      Что касается конфликта на Ближнем Востоке, недавно Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление после атаки США на ядерные объекты Ирана.

      До этого МИД Казахстана обратилось к гражданам нашей страны, находящимся в Иране и Израиле. Их попросили всегда быть на связи.

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