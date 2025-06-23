Крупный град выпал под Астаной (видео)

Сегодня, 23 июня, в городе Косшы Акмолинской области выпал крупный град - видео непогоды поделились горожане в Сети, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Telegram-канале Astanovka98. Оно снято очевидцем из окна, за которым виден ливневый дождь и полностью усыпанный крупными градинами подоконник.

В комментариях к посту казахстанка прикрепила еще одно видео, запечатлевшее непогоду - град и сильный ветер, а еще один пользователь - фото засыпанного градинами двора.

Напомним, спад жары, град и сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни. Ожидается, что столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28 градусов, на севере страны +15…+23 градусов, на юге +25…+33 градусов.

Отметим, жителей Павлодарской области по ошибке предупредили о метели в июне. Оказалось, что штормовое предупреждение в регионе вводили по другой причине.

Также стоит отметить, что предстоящая неделя в Астане ожидается дождливой. А в Алматы выпадение осадков начнется с середины недели. В Шымкенте же ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров могут подняться до +41 градуса в течение недели.