Павлодарцев предупредили о метели в июне

Жителей Павлодарской области по ошибке предупредили о метели в июне. Оказалось, что штормовое предупреждение в регионе вводили по другой причине, передает Pavlodarnews.kz.

После пережитого урагана, который обрушился на регион 19 июня, жители Павлодарской области внимательно прочли сообщения от службы 112, поступившие вечером 20 июня.

Сначала пользователей предупредили об усилении ветра до 15-20 метров в секунду 21 июня, следом - о высокой пожарной опасности, а затем об ожидаемых грозе и сильной метели. Последнее озадачило павлодарцев.

"В системе произошел сбой", - объяснили содержание сообщения в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве дополнили, что 21 июня на западе, севере и востоке Павлодарской области ожидали только сильный дождь, грозу, град и шквал. Высокая пожарная опасность сохранялась на востоке региона. По этим причинам до вечера 21 июня действовало штормовое предупреждение.

Напомним, 19 июня штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

Также стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.

Из-за стихии в трех городах и ряде районов Павлодарской области ввели режим ЧС. Акиматами проводится работа по оценке причиненного вреда. Для жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена социальная помощь в размере почти 400 тыс. тенге.