Спад жары, град и сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Сильные осадки и понижение температуры прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня, 24-26 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как пояснили в метеослужбе, через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами.

На большей части страны прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары.

Ожидается, что столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28 градусов, на севере страны +15…+23 градусов, на юге +25…+33 градусов.

Отметим, жителей Павлодарской области по ошибке предупредили о метели в июне. Оказалось, что штормовое предупреждение в регионе вводили по другой причине.

Стоит отметить, что предстоящая неделя в Астане ожидается дождливой. А в Алматы выпадение осадков начнется с середины недели. В Шымкенте же ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров могут подняться до +41 градуса в течение недели.