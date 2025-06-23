Спад жары, град и сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни
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Сильные осадки и понижение температуры прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня, 24-26 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как пояснили в метеослужбе, через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.
Согласно прогнозу, в ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами.
На большей части страны прогнозируются сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары.
Ожидается, что столбики термометров опустятся до комфортных +20…+28 градусов, на севере страны +15…+23 градусов, на юге +25…+33 градусов.
Отметим, жителей Павлодарской области по ошибке предупредили о метели в июне. Оказалось, что штормовое предупреждение в регионе вводили по другой причине.
Стоит отметить, что предстоящая неделя в Астане ожидается дождливой. А в Алматы выпадение осадков начнется с середины недели. В Шымкенте же ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров могут подняться до +41 градуса в течение недели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2258385-spad-zhary-grad-i-silnye-dozhdi-poobeshchali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/
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