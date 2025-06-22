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    Сильные дожди, град и шквал: ухудшение погоды пообещали синоптики по всему Казахстану

    Опубликовано:

    Гроза над городом
    Гроза над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

    Синоптики объявили штормовое предупреждение практически по всему Казахстану на понедельник, 23 июня, из-за резкого ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    По информации синоптиков, на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара +35 ...+37 градусов.

    В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара +40 градусов. В Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал. На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза.

    Утром и днем в области Абай ожидается гроза, на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ожидаются порывы ветра до 28 м/с. В Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. На востоке, в горных районах, днем в центре области Жетісу ожидается гроза.

    В Астане утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза.

    На севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. В центре, на юге, севере области пыльная буря. На западе Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, ожидается град.

    На западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. На западе Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, днем на севере области сильный дождь, град, шквал.

    На севере области Ұлытау ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На западе Атырауской области ожидается гроза. В горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере пыльная буря. В пустынных районах области сильная жара до +40 градусов.

    Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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