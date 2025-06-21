Археологи сделали новые открытия в Атырауской области
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На раскопках в Атырауской области нашли сельджукскую керамику и китайский фарфор. Это доказывает, что Сарайшык был значимым экономическим центром Золотой Орды, передает 24.kz.
По словам турецкого археолога Мухаррема Чекена, эти находки свидетельствуют об экономических связях на Великом Шелковом пути и дают новый импульс исследованиям.
На раскопках в Ащысай и Карагайлы нашли сельджукскую керамику и китайский фарфор. Это доказывает, что Сарайшык был значимым экономическим центром Золотой Орды, отмечают специалисты.
Турецкие ученые еще в конце 1950-х годов доказали, что до монгольского нашествия 1243 года в Анатолии существовал крупный торговый центр - Кубадабад. Караваны прибывали туда из Китая, Персии и кыпчакских степей.
Сегодня известный турецкий исследователь Мухаррем Чекен представил интересные факты о торговле и развитии цивилизаций вдоль Великого Шелкового пути.
Ранее специалисты рассматривали сельджукскую культуру как отдельное явление в тюркском мире. Однако теперь, изучая находки в Сарайшыке, они отмечают: на казахской земле существовала богатая средневековая архитектура и цивилизация.
"Архитектура городов на Великом Шелковом пути имеет много общих черт. Доказано, что сельджукские дворцы уже в Средние века использовали керамические трубы для питьевой воды и канализации. В Сарайшыке находят обломки подобных труб", - сообщил ученый Университета Анкары Мухаррем Чекен.
Российский археолог Вячеслав Плахов подчеркивает: роль средневекового городища Сарайшык на Великом Шелковом пути была значительной. Этому есть подтверждение - результаты археологических раскопок.
"У нас есть участок Карагайлы, где встретились части керамики как кыпчакского времени, так и золотоордынского. Но в них вдруг появились и фарфоровые изделия из Китая - селадоновые. Потом - явно изделия, которые пришли с западной стороны, со стороны Крыма. Мы уже можем однозначно определить места, где они изготавливались", - рассказал археолог Вячеслав Плахов.
Археологи Сарайшыкского государственного музея-заповедника за последние годы провели исследования на четырех объектах.
"Керамика, найденная на памятниках Золотой Орды в Атырауской области, доказывает связи с Хорезмом, Китаем, Ираном, Анатолией, Византией и даже с городами Поволжья. Одним словом, Сарайшык был золотым мостом между Европой и Азией", - говорит директор государственного историко-культурного музея-заповедника "Сарайшык".
Ученые намерены на основе этих открытий написать статьи для зарубежных СМИ.
В этом году Сарайшык планируют посетить исследователи и студенты Университета Анкары. Это станет важным шагом в развитии международного научного сотрудничества и в изучении исторического наследия Средневековья.
Напомним, ранее 25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам, обнаружили ученые в Карагандинской области.
В январе этого года в Атырауской области при раскопках кургана "Карабау-2" были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.
Напомним, осенью прошлого года исследователи обнаружили в погребальных катакомбах Туркестанской области останки древнего воина и артефакты. Предполагается, что находкам около 2 тыс. лет.
До этого в ходе раскопок храма и двух курганов в Туркестанской области были найдены артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.
В ВКО учеными было обнаружено около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов.
А на западе Казахстана нашли уникальный объект времен Золотой орды. Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" студенты Атырауского университета им. Х. Досмухамедова обнаружили хорошо сохранившийся закрытый коридор древнего мавзолея.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257947-arheologi-sdelali-novye-otkrytiya-v-atyrauskoy-oblasti/
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