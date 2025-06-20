"Оставаться дома": МЧС обратилось к казахстанцам с важным заявлением
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома, передает NUR.KZ.
В МЧС перечислили основные угрозы по стране: грозы, шквалы, град, сильная жара, порывы ветра до 23–28 м/с, а также пыльная буря. Кроме того, в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обратилось к жителям с рекомендациями:
- избегать отдыха вблизи лесов и степей при высокой жаре;
- быть осторожным при грозах: не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице;
- не разжигать костры и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце;
- при ухудшении погоды, по возможности, оставаться дома.
Напомним, накануне непогода наблюдалась в Павлодарской области. Так, сообщалось, что женщина погибла сегодня в городе Аксу, обломок дерева проткнул ей грудную клетку.
Также вчера в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи, причиной названы неблагоприятные погодные условия.
Кроме того, департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с объявлением штормового предупреждения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257476-ostavatsya-doma-mchs-obratilos-k-kazahstancam-s-zayavleniem-iz-za-pogody/
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