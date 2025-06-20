"Оставаться дома": МЧС обратилось к казахстанцам с важным заявлением

МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома, передает NUR.KZ.

В МЧС перечислили основные угрозы по стране: грозы, шквалы, град, сильная жара, порывы ветра до 23–28 м/с, а также пыльная буря. Кроме того, в большинстве регионов страны ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обратилось к жителям с рекомендациями:

избегать отдыха вблизи лесов и степей при высокой жаре;

быть осторожным при грозах: не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице;

не разжигать костры и не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце;

при ухудшении погоды, по возможности, оставаться дома.

Напомним, накануне непогода наблюдалась в Павлодарской области. Так, сообщалось, что женщина погибла сегодня в городе Аксу, обломок дерева проткнул ей грудную клетку.

Также вчера в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи, причиной названы неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с объявлением штормового предупреждения.