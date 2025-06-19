Спасатели обратились к алматинцам из-за непогоды

Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с объявлением штормового предупреждения на 20 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

20 июня в Алматы днем ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы ветра могут достичь 15-20 м/с

"Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" - призвали в ДЧС.

️В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков ( снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

Не оставляйте автомобили под деревьями;

Не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию людей.