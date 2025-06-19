Жара и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 20 июня - ожидается сильная жара и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 июня на юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидаются гроза, днем в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем на востоке, юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе области Ұлытау тоже ожидаются гроза, днем гроза, град. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20, на юге, востоке, в центре области временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью на юго-западе, западе, севере области Абай прогнозируется гроза. Днем на севере, юге, в центре области - гроза, град. Ветер южный, юго-западный ночью на юго-западе, севере области, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем по области будет сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на юге, севере, в центре Кызылординской области вновь ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный ночью на юге, севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу утром и днем на севере, востоке, западе Карагандинской области возможна гроза. Утром и днем на западе области град. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, на западе, севере, востоке области временами 23-28 м/с. На севере области - чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с.

А в Алматы - временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области будет гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ночью на севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу днем на западе, севере, юге Акмолинской области прогнозируется сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. На западе, севере, юге области - шквал, днем пыльная буря, град. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

20 июня на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке, юге Атырауской области тоже ожидается гроза, на севере, востоке области град. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность.

20 июня в Астане временами будет гроза, днем шквал, пыльная буря, град. Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

А на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области возможна гроза. Днем на севере, востоке, юге области прогнозируется гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на северо-западе области, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 37 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем возможна гроза, на западе, севере, юге области град. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 25 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный днем на севере, западе области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июня днем на севере Актюбинской области будет сильный дождь. Ночью на западе, севере, в центре области - гроза, днем гроза, на севере области град, шквал. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность

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