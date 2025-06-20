Жара сменится небольшими дождями в Астане и Алматы в конце рабочей недели

В Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 20 июня, ожидаются небольшие дожди, но, при этом, сохранится жара. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы можно ожидать небольшой дождь. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра - 9,4 м/с.

В Шымкенте в дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,8 м/с.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 20 июня - ожидалась сильная жара и усиление ветра.

До этого синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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