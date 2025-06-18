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    В Алматы изгоняют торговцев с парковок у ТЦ: 67 точек снесут

    Опубликовано:

    Зачистка парковок у ТЦ
    Зачистка парковок у ТЦ. Фото: акимат Алматы

    В Алматы демонтируют незаконные торговые точки на парковках у ТЦ - уже убрали 30 точек перед ТЦ "Адем", вынесено постановление о демонтаже еще 37 у ТЦ "Ялян", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, продолжается системная работа по выявлению и устранению самовольных построек и захватов земель на территории парковочных зон.

    Как пояснили в КГП "Алматы паркинг", речь идет о несанкционированных торговых объектах, размещенных на парковках у крупных торговых центров.

    В ходе мониторинга установлено, что в этих сооружениях ведется незаконная торговля, в том числе с использованием газовых баллонов и приготовлением пищи на открытом огне - в местах с большим скоплением людей. Это нарушает условия эксплуатации парковочного пространства и создает угрозу для жизни и здоровья людей, отмечает ведомство.

    Зачистка парковок у ТЦ
    Зачистка парковок у ТЦ. Фото: акимат Алматы

    На основании решения Специализированного межрайонного экономического суда уже демонтировано 30 незаконных конструкций, размещенных на парковке перед ТЦ "Адем". Также судом вынесено постановление о демонтаже 37 аналогичных объектов у ТЦ "Ялян". Судебные исполнители приступили к реализации решения, и работы по сносу уже начаты.

    Зачистка парковок у ТЦ
    Зачистка парковок у ТЦ. Фото: акимат Алматы

    Зачистка парковок у ТЦ
    Зачистка парковок у ТЦ. Фото: акимат Алматы

    В КГП "Алматы паркинг" пояснили, что такие меры необходимы для освобождения парковочных зон площадочного типа от самовольных построек, повышения уровня безопасности и упорядочивания парковочного пространства. Ожидается, что это также улучшит транспортную доступность и повысит удобство для жителей и гостей города.

    Работы по выявлению и устранению незаконных объектов на автопарковках продолжаются, отметили в КГП "Алматы паркинг", призывая граждан и представителей бизнеса соблюдать правила пользования парковками и не занимать общественное пространство без разрешения.

    Напомним, ранее мы также писали, что в Алматы продолжается работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.

    Кроме того, в Алматы продолжается масштабная работа по ликвидации стихийной торговли вдоль "барахолки" - ликвидировано более 100 точек.

    Также в начале марта в Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. В середине месяца в Наурызбайском районе Алматы демонтировано 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).

    До этого мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

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