Еще 13 киосков снесли в одном из районов Алматы

В Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. До середины марта планируется снести около 200 киосков, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате, в конце января владельцам 13 незаконных объектов были вручены уведомления о добровольном сносе самовольно построенных сооружений. Сделали это лишь 9 предпринимателей.

В итоге остальные 4 киоска были демонтированы сотрудниками аппарата акимата.

"Все запланированные демонтажные работы в районе завершены, незаконные киоски убраны", - проинформировали в ведомстве.

Снос киоска. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что еще 6 объектов, в том числе на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, являются капитальными строениями, и их список направлен в Департамент управления земельных ресурсов и Управление градостроительного контроля для принятия дальнейших мер.

В акимате напомнили, что с начала февраля Управление предпринимательства и инвестиций совместно с рабочей группой приступило к ликвидации объектов уличной торговли по всему Алматы.

"На сегодня демонтировано более 300 нестационарных торговых объектов, расположенных на землях государственного фонда, а также 222 развлекательных аппарата. Кроме того, зафиксировано 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках, по которым инициированы иски в суд для принудительного демонтажа", - говорится в сообщении ведомства.

Снос киоска. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что горожане поддержали действия акимата.

"Киоски буквально заполонили наши улицы, порой перекрывая проходы и становясь источником грязи и мусора. Считаю, что все должны работать по закону и соблюдать элементарные санитарные нормы. Это необходимо для нашего с вами здоровья и благополучия наших детей.

Если не навести порядок сейчас, то завтра будет только хуже. Алматы должен оставаться красивым городом с чистыми улицами и высокой культурой горожан", - высказала свою позицию жительница города Сауле Омарова.

Снос киоска. Фото: акимат Алматы

Работы по демонтажу оставшихся 210 киосков завершатся до 15 марта 2025 года, коммунальные службы продолжают отключение незаконно подключенных инженерных сетей этих объектов, заключили в акимате.

Напомним, ранее мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

Несколько дней назад в Алматы в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.

В конце января сообщалось, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

А недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Еще стало известно, что в Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение в Медеуском районе.