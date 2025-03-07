Еще 13 киосков снесли в одном из районов Алматы
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В Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. До середины марта планируется снести около 200 киосков, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как рассказали в акимате, в конце января владельцам 13 незаконных объектов были вручены уведомления о добровольном сносе самовольно построенных сооружений. Сделали это лишь 9 предпринимателей.
В итоге остальные 4 киоска были демонтированы сотрудниками аппарата акимата.
"Все запланированные демонтажные работы в районе завершены, незаконные киоски убраны", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что еще 6 объектов, в том числе на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, являются капитальными строениями, и их список направлен в Департамент управления земельных ресурсов и Управление градостроительного контроля для принятия дальнейших мер.
В акимате напомнили, что с начала февраля Управление предпринимательства и инвестиций совместно с рабочей группой приступило к ликвидации объектов уличной торговли по всему Алматы.
"На сегодня демонтировано более 300 нестационарных торговых объектов, расположенных на землях государственного фонда, а также 222 развлекательных аппарата. Кроме того, зафиксировано 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках, по которым инициированы иски в суд для принудительного демонтажа", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что горожане поддержали действия акимата.
"Киоски буквально заполонили наши улицы, порой перекрывая проходы и становясь источником грязи и мусора. Считаю, что все должны работать по закону и соблюдать элементарные санитарные нормы. Это необходимо для нашего с вами здоровья и благополучия наших детей.
Если не навести порядок сейчас, то завтра будет только хуже. Алматы должен оставаться красивым городом с чистыми улицами и высокой культурой горожан", - высказала свою позицию жительница города Сауле Омарова.
Работы по демонтажу оставшихся 210 киосков завершатся до 15 марта 2025 года, коммунальные службы продолжают отключение незаконно подключенных инженерных сетей этих объектов, заключили в акимате.
Напомним, ранее мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
Несколько дней назад в Алматы в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.
В конце января сообщалось, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.
А недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
Еще стало известно, что в Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение в Медеуском районе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226209-eshche-13-kioskov-snesli-v-odnom-iz-rayonov-almaty/