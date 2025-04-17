Более 100 торговцев разогнали близ алматинской "барахолки"

В Алматы продолжается масштабная работа по ликвидации стихийной торговли вдоль "барахолки" - ликвидировано более 100 точек, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в Жетысуском районе Алматы продолжается масштабная работа по ликвидации стихийной торговли вдоль "барахолки".

Кампания реализуется по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской инициативы "Алматы - наш общий дом".

В результате проведенных рейдов ликвидировано более 100 точек стихийной торговли, составлено 42 административных протокола по ст. 204 КоАП РК "Торговля в неустановленных местах", ст. 505 КоАП РК "Правила благоустройства", а также вывезено более 70 кубометров мусора.

Ликвидация точек стихийной торговли. Фото: акимат Алматы

"Рейды были проведены по восточной стороне шоссе Северное кольцо в районе рынков "Алатау", "Салем", "Байсат" и "Ялян". Здесь осуществлялась продажа сельскохозяйственной и промышленной продукции без разрешительных документов, в антисанитарных условиях и с грубыми нарушениями правил благоустройства.

Торговцы предлагали различные товары, включая овощи, фрукты, зелень, мясо, молочные продукты, а также одежду, обувь и бытовые изделия.

Незаконная торговля препятствует движению пешеходов, загромождает тротуары и остановки, способствует накоплению мусора и представляет угрозу для здоровья населения из-за реализации несертифицированных продуктов", - отмечает ведомство.

Ликвидация точек стихийной торговли. Фото: акимат Алматы

Работа по ликвидации незаконной торговли будет продолжаться ежедневно до полного устранения всех нарушений, подчеркивает акимат.

И напоминает, что масштабная акция по выявлению и устранению фактов стихийной торговли, а также демонтажу незаконно установленных торговых объектов стартовала 15 апреля и продлится до 1 мая 2025 года.

Ликвидация точек стихийной торговли. Фото: акимат Алматы

"Только за один день, 15 апреля текущего года, уполномоченными органами совместно с департаментом полиции выявлено 143 случая несанкционированной торговли (ст. 204 КоАП РК) и 96 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП РК)", - отмечает акимат.

Напомним, мы писали о том, что в Алматы усиливают меры в борьбе со стихийной торговлей и сносом незаконных торговых объектов. По информации акимата, основной целью мероприятий является повышение санитарного состояния, благоустройство территорий и формирование эстетически привлекательного облика города.

"Работы будут проводиться в наиболее проблемных участках всех районов Алматы с привлечением специалистов акимата, коммунальных служб и правоохранительных органов", - отметили в ведомстве.

Ранее в Наурызбайском районе Алматы были демонтированы 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).

Также на днях мы рассказывали, что в Алатауском районе Алматы продолжается демонтаж незаконных киосков - снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим.