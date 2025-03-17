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Еще 16 киосков и более 20 "боксерских груш" убрали с улиц Алматы

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Демонтаж киоска
Демонтаж киоска. Фото: almaty.kz

В Наурызбайском районе Алматы демонтировано 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры), передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на сайте акимата Алматы, работа по масштабной зачистке незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) в Алматы продолжается.

На сегодня в Наурызбайском районе демонтировано 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры), включая киоски по продаже бургеров и мороженого в мкр. Таусамалы и Шугыла.

Демонтаж киоска
Демонтаж киоска. Фото: almaty.kz

Местные жители оценили работу по сносу незаконных нестационарных точек.

"Я проживаю в многоэтажном доме по ул. Ашимова, возле которого за короткий срок установили несколько киосков. Из-за них стало шумно, мусора стало больше, и никто не следил за порядком. Оказалось, что некоторые из них незаконно установили. Мы рады, что наконец-то навели порядок на наших улицах. Я считаю, что у нас должно быть чисто и просторно, и работать должны люди на законных основаниях", - поделилась своим мнением жительница города Арай Ахметова.

Снос проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО, инициированной акиматом города Алматы по поручению Ерболата Досаева. Программа стартовала 4 февраля 2025 года, и на сегодня демонтировано более 300 НТО и 222 силомера, расположенные на землях государственного фонда. Работы по сносу оставшихся незаконных торговых объектов будут завершены до 31 марта 2025 года.

Добавим, мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

В Ауэзовском районе Алматы демонтированы 4 незаконных киоска по продаже самсы, пиццы и чебуреков, и 28 силомеров.

В Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. До середины марта планируется снести около 200 киосков.

Также в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.

Отметим, мнения горожан о сносе незаконных объектов разделились: некоторые встали на защиту их владельцев, другие же считают киоски опасными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228696-eshche-16-kioskov-i-bolee-20-bokserskih-grush-ubrali-s-ulic-almaty/