Почти 90 объектов снесли в Алматы за три года

В Алматы по поручению акима продолжается работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По данным управления градостроительного контроля города, с начала 2022 года по май 2025 года в Алматы полностью или частично снесено 88 объектов, возведенных без разрешительных документов.

С начала 2025 года в южной столице снесли 18 незаконно построенных сооружений. Среди них — жилые комплексы, административные здания, пристройки, кафе, автомойки и другие постройки. В числе крупных объектов – таунхаус "Мечта", ЖК KHAN, а также 7-этажное административное здание на проспекте Достык.

Особое внимание уделено горной местности, где усилены мероприятия по пресечению незаконного строительства. Судебные решения вынесены по 38 объектам, 12 из которых уже снесены или частично демонтированы. На 3 объектах строительные работы приостановлены на начальной стадии.

Снос объекта в Алматы. Фото: акимат Алматы

Все работы проводятся исключительно на основании судебных решений и предписаний с участием судебных исполнителей. Работа по выявлению и пресечению самовольного строительства продолжается.

"Ужесточение контроля за незаконным строительством – шаг, который абсолютно необходим сегодня. Мы все видим, как растет нагрузка на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, и допускать стихийное строительство – значит подвергать риску не только устойчивость городской среды, но и безопасность жителей.

Особенно важно, что особое внимание уделяется застройке горных территорий. Исторически эти районы были и остаются наиболее уязвимыми: здесь на первый план выходит сейсмическая безопасность. Нарушения в таких зонах всегда чреваты серьезными последствиями.

И принципиально важно, что все работы по сносу ведутся строго в правовом поле – исключительно по решениям суда и с обязательным участием судебных исполнителей. Это гарантирует прозрачность и законность всех процедур", - отмечает урбанист и общественный деятель Гульмира Байгабулова.

По ее словам, все, что сейчас делается в Алматы, может стать примером для других городов – чтобы правила были едины для всех, а городское развитие стало по-настоящему устойчивым и безопасным.

Напомним, в начале марта в Медеуском районе Алматы по поручению акима снесли еще 13 самовольно установленных киосков. В середине месяца в Наурызбайском районе Алматы демонтировано 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).

До этого мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

В конце января сообщалось, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Кроме того, в январе суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.