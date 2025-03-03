290 незаконных торговых объектов снесли за месяц в Алматы (фото)

Демонтаж незаконных торговых объектов продолжается в Алматы - с 4 февраля снесли уже 290 таких точек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

4 февраля начался их демонтаж - на сегодня снесено 290 объектов, снести остальные 210 обещают к 15 марта.

Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети данных объектов, отметили в акимате.

Также в ведомстве сообщили, что в рамках данной работы демонтировано 222 развлекательных аппарата (силомеры).

Помимо этого в городе зафиксированы 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках - инициированы направления исков в суд для организации дальнейшего принудительного демонтажа.

"Проблема с киосками в районе существует уже четвертый год. В начале у нас на улице Фурката появилось два киоска, далее еще два. Во-первых, они загородили воркаут-площадку, скейт и детскую площадку, которые были установлены незадолго до этого. Во-вторых, это антисанитарные условия, в которых они работали, посуду мыли за киоском в тазике, днём возле них всегда образовывался мусор из оберток, пакетов и пищевых отходов. Большое скопление молодежи из местного колледжа, школьников и других прохожих клиентов мешало нормальному доступу к территории школы. Плюс киоски стояли на месте цветочной клумбы, которую они просто закрыли. Я дважды писала письма через е-отиниш властям с просьбой навести порядок. Рада, что нас услышали. Все четыре киоска недавно убрали, территорию очистили и облагородили, доступ к детской площадке теперь свободный, также надеюсь, что весной у нас снова зацветет цветочная клумба", - рассказала Айгуль Кульжаханова из Ауэзовского района.

Демонтаж объекта. Фото: акимат Алматы

Работы проводятся в разных районах южной столицы.

"Очень рады, что, наконец-то, убрали киоски по проспекту Достык, в том числе рядом с ТРЦ "Достык плаза", на "Орбите". Нет больше той кучи мусора от клиентов киосков с фастфудом, крыс в арыках, которые мы наблюдали ранее. Нашим людям еще нужно научиться культуре питания и уборке за собой, а то поели и тут же выбросили на землю, асфальт. А мусорки возле киосков часто переполненные. Да и разве полезное это питание - фастфудное, на бегу? Есть вопросы к чистоте и самих работников этих киосков, санитарным нормам приготовления пищи. Также надо учитывать, что Медеуский район чаще посещают туристы, и они обращают внимание на общий облик города. Очень хочется, чтобы наш город к весне очистился и показал свою красоту и комфорт", - заявила жительница Медеуского района Алматы Татьяна Касаткина.

Напомним, в конце января мы писали, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

На днях мы писали, что в Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

Демонтаж объекта. Фото: акимат Алматы