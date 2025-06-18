Выпивший астанчанин едва не утонул в Есиле

Сегодня в Астане выпивший мужчина одетым плыл по реке Есиль и начал тонуть. На помощь ему пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в столице, в районе Атырауского моста на реке Есиль, был замечен мужчина, плывущий в одежде и подававший признаки утопления.

На место оперативно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда Нуржан Орынбай и Нурболат Байзульдинов. Они спасли гражданина 1987 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Медицинская помощь ему не потребовалась.

За нарушение правил безопасности на водоемах мужчина был привлечен к административной ответственности.

МЧС напоминает: купание в нетрезвом состоянии - это не только нарушение правил поведения на воде, но и серьезная угроза жизни.

Напомним, ранее в Астане в парке "Акбулак" ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка. В МЧС героя премировали, подарив ему картину с рекой.

Также в мае в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.

В том же месяце в Астане сотрудники МЧС спасли мужчину, забравшегося на арочный свод моста на проспекте Кабанбай батыра.

Ранее в ноябре прошлого года полицейский спас провалившегося под лед мужчину в Астане - пострадавший намеревался перейти реку по льду.

До этого двое детей ловили рыбу в реке в Астане и по неосторожности упали в воду. Их спасли мужчины, по счастливой случайности проходившие в этот момент рядом.

Также осенью мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совместно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

В дальнейшем героя наградили спасатели.

Как помочь утопающему

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.