Выпивший астанчанин едва не утонул в Есиле

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Выпивший астанчанин едва не утонул в Есиле

    Опубликовано:

    Вода в реке
    Река. Иллюстративное фото: simon clark/Getty Images

    Сегодня в Астане выпивший мужчина одетым плыл по реке Есиль и начал тонуть. На помощь ему пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в столице, в районе Атырауского моста на реке Есиль, был замечен мужчина, плывущий в одежде и подававший признаки утопления.

    На место оперативно прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда Нуржан Орынбай и Нурболат Байзульдинов. Они спасли гражданина 1987 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Медицинская помощь ему не потребовалась.

    За нарушение правил безопасности на водоемах мужчина был привлечен к административной ответственности.

    МЧС напоминает: купание в нетрезвом состоянии - это не только нарушение правил поведения на воде, но и серьезная угроза жизни.

    Напомним, ранее в Астане в парке "Акбулак" ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка. В МЧС героя премировали, подарив ему картину с рекой.

    Также в мае в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.

    В том же месяце в Астане сотрудники МЧС спасли мужчину, забравшегося на арочный свод моста на проспекте Кабанбай батыра.

    Ранее в ноябре прошлого года полицейский спас провалившегося под лед мужчину в Астане - пострадавший намеревался перейти реку по льду.

    До этого двое детей ловили рыбу в реке в Астане и по неосторожности упали в воду. Их спасли мужчины, по счастливой случайности проходившие в этот момент рядом.

    Также осенью мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совместно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

    В дальнейшем героя наградили спасатели.

    Как помочь утопающему

    На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

    • следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
    • далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
    • вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";
    • определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

    При наличии пульса и дыхания следует:

    • повернуть пострадавшего на живот;
    • перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
    • очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
    • после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
    • согреть пострадавшего;
    • наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.