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Мужчине, спасшему тонущего ребенка в Астане, в МЧС подарили картину с рекой

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Эльнур Сафаров
Эльнур Сафаров. Фото: t.me/qr_tjm

В Астане в парке "Акбулак" ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Астане житель города Эльнур Сафаров был отмечен за проявленную отвагу и решительность.

Инцидент произошел на набережной столичного парка "Акбулак", где Эльнур стал свидетелем того, как ребенок упал в реку и начал тонуть.

Не раздумывая ни секунды, он бросился в воду, вытащил мальчика на берег и тем самым спас ему жизнь.

"Когда я увидел, что ребенок тонет, не было времени раздумывать. Я просто действовал. Благодарен спасателям за то, что отметили мой поступок, но главное, что ребенок жив и здоров. Это самое важное", - рассказал Эльнур.

Поступок Эльнура стал ярким примером гражданской смелости и неравнодушия, отмечает МЧС, а также напоминает о важности соблюдения правил безопасности у воды и призывает не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Добавим, также вчера сообщалось, что в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.

Ранее в ноябре прошлого года полицейский спас провалившегося под лед мужчину в Астане - пострадавший намеревался перейти реку по льду.

До этого двое детей ловили рыбу в реке в Астане и по неосторожности упали в воду. Их спасли мужчины, по счастливой случайности проходившие в этот момент рядом.

Также осенью мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совместно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

В дальнейшем героя наградили спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245785-muzhchina-spas-tonushchego-rebenka-v-astane/