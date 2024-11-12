Жителя Алматы, спасшего тонущего ребенка, наградили в МЧС (фото, видео)

Приказом министра по ЧС за спасение тонувшего ребенка был награжден 25-летний Алихан Жаксылык - герою вручили награду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

Награду от имени Министра по чрезвычайным ситуациям вручил начальник ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев.

"За смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни ребенка из воды, произошедшего 27 октября 2024 года в Алматы, уроженец города Кызылорды Әлихан Сәкенұлы Жақсылық награжден медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін". Выражаем благодарность вам за незамедлительные меры - благодаря вашей решительности удалось предотвратить трагедию и спасти ребенка", - отметил глава ДЧС.

Награждение. Фото: ДЧС Алматы

Сам герой рассказал, что приехал из Кызылорды и в тот день в поисках временного жилья шел по набережной реки Есентай.

На пересечении с улицей Макатаева он услышал крики о помощи, через несколько секунд к нему подбежал ребенок с просьбой спасти его тонущего друга.

Семья героя. Фото: ДЧС Алматы

Несмотря на угрозу гибели, молодой человек бросился в холодную воду и поднял ребенка на поверхность, который на тот момент был уже обессилен из-за большого потока воды, отметили в ДЧС.

Поддержать молодого человека пришли отец Оразбаев Сакен Жаксылыкович, мать Сугурова Бахытгуль Алибековна и бабушка Багжан Калбаевна.

Напомним, мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика.

После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совестно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.