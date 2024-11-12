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Эзотерика

Ловили рыбу: двое детей едва не утонули в реке в Астане (видео)

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Река и деревья зимой
Иллюстративное фото: pexels.com

Двое детей ловили рыбу в реке в Астане и по неосторожности упали в воду. Их спасли двое мужчин, по счастливой случайности проходивших в этот момент рядом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Инцидент произошел 3 ноября в районе реки Акбулак. Двое детей 10 и 11 лет ловили рыбу с берега, однако по неосторожности упали в воду, сообщается в Telegram-канале акимата Астаны.

В этот момент неподалеку находились двое мужчин, которые тут же бросились на помощь. Они вытащили ребят на безопасное место и вызвали скорую помощь. Несовершеннолетних передали врачам.

Добавим, в июне этого года в Астане спасли жизнь молодому человеку 2005 года рождения, который катался на реке на сапборде и чуть не утонул. Его вытащили из воды и помогли на лодке добраться до берега.

Позже в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой. Его тело спасатели вытащили из воды.

В августе прошлого года в столице во время купания в бассейне едва не утонул ребенок - его спасли отдыхавшие в том же центре люди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186309-lovili-rybu-dvoe-detey-edva-ne-utonuli-v-reke-v-astane/

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