Мужчина едва не утонул в Акбулаке в Астане

В Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, в Астане сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который едва не утонул в канале Акбулак.

Сообщение о происшествии поступило на канал "102". На место незамедлительно выехал наряд в составе старшего лейтенанта Даурена Кенеса и капитана Галымжана Ибрагимова.

Полицейские действовали быстро и слаженно. Один из них, надев спасательный жилет, зашел в воду и удерживал пострадавшего, который уходил под воду. Второй же бросил спасательный круг.

Совместными усилиями мужчину удалось вытащить на берег. Ему сразу же оказали первую помощь до приезда медиков. Сейчас его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось позже, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в неразрешенном для этого месте. За что его и привлекли к административной ответственности.

Полиция напоминает: в купальный сезон важно соблюдать меры безопасности, не заходить в воду в состоянии опьянения и купаться только в специально оборудованных местах.

Напомним, ранее в ноябре прошлого года полицейский спас провалившегося под лед мужчину в Астане - пострадавший намеревался перейти реку по льду.

До этого двое детей ловили рыбу в реке в Астане и по неосторожности упали в воду. Их спасли мужчины, по счастливой случайности проходившие в этот момент рядом.

Также осенью мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совместно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

В дальнейшем героя наградили спасатели.