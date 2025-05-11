Мужчина забрался на арку моста в Астане (видео)
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В воскресенье, 11 мая, в Астане сотрудники МЧС спасли мужчину, забравшегося на арочный свод моста на проспекте Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, ️сегодня в районе Нура спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны провели успешную операцию по спасению мужчины 1993 года рождения.
"Он находился на арке моста "Караоткел". Сотрудники оперативно прибыли на место, благополучно спустили мужчину вниз и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении спасателей.
Напомним, несколько лет назад несколько подростков решили позагорать и забрались на арку этого же моста в столице. Вызволять их пришлось спасателям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243787-muzhchina-zabralsya-na-arku-mosta-v-astane-video/