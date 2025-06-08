"Зачем вы так жестоко?": грубое задержание жителя Костаная полицией возмутило Казнет (видео)

Полиция Костанайской области начала расследование после того, как соцсети заполонили кадры, где сотрудники силовых служб задерживают молодого человека, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Kostanay_news опубликовали видео, на кадрах которого несколько человек, в том числе одетых в полицейскую одежду, задерживают молодого человека на лестнице одного из зданий.

На кадрах видно, как задержанный сопротивляется и буквально умоляет отпустить его.

"Пожалуйста, зачем вы так грубо?", - кричит молодой человек и всеми силами пытается удержаться за перила лестницы.

В то же время сотрудники полиции и одетые в гражданскую форму мужчины несколько раз пытались запретить очевидцам снимать происходящее.

"Согласно словам свидетелей, его насильно увезли в военкомат. При этом, как утверждают очевидцы, сотрудники полиции не предъявили никаких документов и препятствовали видеосъемке происходящего", - сказано в описании к видео.

В комментариях к видео многое осудили действия группы людей, которые проводили задержание молодого человека.

Вскоре публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Костанайской области.

"По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям полицейских", - сообщили в департаменте

Напомним, накануне Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста.

"Если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт.

Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет - он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством", - отметили в Минобороны.

Напомним, в прошлом году заместитель начальника генштаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов назвал причины, из-за которых казахстанцы уклоняются от службы в армии. Жусупов заявил, что сейчас молодые люди мыслят по-другому и скучают по дому из-за опеки.

А замминистра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявлял, что уклонисты от армии позже меняют свое мнение.