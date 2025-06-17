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"Хватался за нож и бился головой": призывник сбежал при отправке в военкомат в Жамбылской области

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Призывника пытаются посадить в машину
Призывник и военные. Скриншот из видео: КТК

В пригороде Тараза призывник оказал активное сопротивление, когда военные пытались доставить его в военкомат. Молодой человек бился головой о машину и хватался за нож, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, двое мужчин пытались увезти молодого парня в военкомат, вталкивая его в автомобиль. Но потенциальный военнослужащий долго сопротивлялся. В этом ему помогали прохожие женщины.

Со слов очевидцев, сам призывник даже хватался за нож. Но когда понял, что силы неравны, решил действовать иначе: он девять раз серьезно ударился своей головой о крышу машины. Тогда ошарашенные военные ослабили хватку, и парню удалось сбежать.

Сообщается, что если несостоявшегося новобранца найдут, ему грозит наказание за уклонение.

"В период призывной кампании мы сталкиваемся с активным уклонением отдельных молодых людей от призыва. Недопустимо вот такое яростное сопротивление - вплоть до причинения вреда себе, здоровью.

Хочется напомнить, что уклонение молодых людей от призыва влечет за собой административную и даже уголовную ответственность", - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК Дина Мухаринова.

Источник: КТК

Напомним, в начале июня грубое задержание жителя Костаная полицией возмутило Казнет. Отмечалось, что молодого человека насильно пытались забрать в военкомат.

Вскоре Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста.

После этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. На этом посту его сменил Даурен Косанов. Токаев поручил новому министру обороны укрепить казахстанскую армию.

Затем заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256141-hvatalsya-za-nozh-i-bilsya-golovoy-prizyvnik-sbezhal-pri-otpravke-v-voenkomat-v-zhambylskoy-oblasti/