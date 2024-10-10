Ташкентский тракт, связывающий Алматы с областью, расширят

В Алматинской области на Ташкентском тракте увеличат количество полос и построят две новые развязки, сообщает телеканал "24KZ". Это должно помочь решить проблему пробок.

По информации телеканала, филиал "КазАвтоЖол" по Алматинской области подготовил проект по реконструкции автодороги А-2. Речь идет об одной из загруженных магистралей на участке с 19 по 27 километр Ташкентского тракта.

Сообщается, что на трассе Алматы - Ташкент остро стоит проблема отсутствия дорожной инфраструктуры. Пешеходный переход здесь есть, но без светофора. Пешеходы рискуют жизнью, но еще и затрудняют движение и без того проблемного участка. А водители рассказали, что стараются скорее проскочить проблемный участок, чтобы не застрять в километровых пробках на несколько часов.

"Начато строительство 14 участков среднего ремонта. Одни из них будут участки, которые также находятся близ Алматы, такие как верхняя трасса от границы города Алматы до БАКАД, - будет расширение до 4 полос. И Ташкентский тракт - будет проведено расширение с 4 до 6 полос. Частично работы начаты в этом году. Все завершения запланированы на 2025 год", - сообщил заместитель директора Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Чингисхан Муратбеков.

Сейчас по участку трассы протяженностью 27 километров проезжают порядка 70 тысяч автомобилей в сутки. Заторы, которые здесь образуются, наносят вред окружающей среде.

Даже если дорожные работы по расширению магистрали начнутся в следующем году, пробки исчезнут не раньше чем через два года.

Напомним, ранее жители Алматинской области жаловались на увеличение времени, которое они проводят утром и вечером в пробках - по их словам, порой движения не было по 30-40 минут и они вынуждены идти пешком, иногда опаздывая на работу. В акимате Алматы тогда объясняли, что сильные пробки образовались по причине реконструкции на Кульджинском тракте, где была перекрыта часть дороги.

Недавно стало известно, что в Алматинской области с начала 2024 года к административной ответственности привлечены 236 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций за ненадлежащее состояние дорог

Также в Алматы недавно завершили реконструкцию Кульджинского тракта. Проезжую часть расширили до шести полос - по три в каждую сторону. Реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской началась 4 июня. В акимате тогда говорили, что пропускная способность участка вырастет в два раза - с 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.