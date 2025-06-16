Центр Израиля остался без света после очередных атак

В Израиле без электроэнергии осталась центральная часть страны в результате иранской атаки. Ракеты поразили электростанцию в Хайфе, которая продолжает гореть.

В результате новой волны иранских атак СМИ сообщают о взрывах в Тель-Авиве и Хайфе.

По сведениям Press TV в Telegram-канале, после очередного удара на центральной части Израиля произошло полное отключение электроэнергии.

Позже в Nournews появилась информация, что причинами массовых отключений стало поражение ракетами электростанции в Хайфе. В Сети публикуют видео, как горит коммунальный объект.

Напомним, представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов.

Также сотрудники иранской полиции задержали двух агентов израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Альборз на севере республики. Сообщается, что у них изъято более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника и пусковая установка.

Кроме того, в Армии обороны Израиля обратились к местным жителям с просьбой не публиковать фотографии с мест ЧП.