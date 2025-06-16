Центр Израиля остался без света после очередных атак
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В Израиле без электроэнергии осталась центральная часть страны в результате иранской атаки. Ракеты поразили электростанцию в Хайфе, которая продолжает гореть.
В результате новой волны иранских атак СМИ сообщают о взрывах в Тель-Авиве и Хайфе.
По сведениям Press TV в Telegram-канале, после очередного удара на центральной части Израиля произошло полное отключение электроэнергии.
Позже в Nournews появилась информация, что причинами массовых отключений стало поражение ракетами электростанции в Хайфе. В Сети публикуют видео, как горит коммунальный объект.
Напомним, представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов.
Также сотрудники иранской полиции задержали двух агентов израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Альборз на севере республики. Сообщается, что у них изъято более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника и пусковая установка.
Кроме того, в Армии обороны Израиля обратились к местным жителям с просьбой не публиковать фотографии с мест ЧП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255754-centr-izrailya-ostalsya-bez-sveta-posle-ocherednyh-atak/