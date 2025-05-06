Скандал в аэропорту Атырау: пассажирку не пустили на рейс из-за размера ручной клади

В аэропорту Атырау разгорелся скандал, когда пассажирку не пустили на рейс авиакомпании Fly Arystan из-за размера ручной клади, сообщает "Седьмой канал".

По информации телеканала, в соцсетях распространилось видео, снятое в аэропорту Атырау, так как женщину не пропустили с ручной кладью на борт. Ролик уже набрал больше трех миллионов просмотров, а сама казахстанка уверяет, что вес клади был оплачен заранее.

Также пассажирка заявила, что ее заблокировали в системе, лишив возможности пользоваться в будущем услугами авиакомпании. Но в компании Fly Arystan ответили, что информация о внесении казахстанки в так называемый черный список не соответствует действительности.

"Инцидент на рейсе Атырау-Шымкент произошел после того, как у одного из пассажиров обнаружили ручную кладь, которая превышает допустимые габариты. В случае, если ваша ручная кладь превышает установленные габариты, то необходимо вашу ручную кладь сдавать в качестве зарегистрированного багажа и оплатить за каждый килограмм", - подчеркнул менеджер авиакомпании Талант Хасенов.

Для того, чтобы поездка прошла без сюрпризов, авиакомпании советуют, обязательно дома взвешивать чемодан, а также замерять его объемы. Кроме того, на стойках регистрации предусмотрены стандартизаторы, чтобы каждый пассажир понял, сможет ли он разместить ручную кладь именно в салоне.

В марте этого года мы писали, что родители юных гимнасток из Актау сообщили о возмутительном инциденте с авиакомпанией FlyArystan - сотрудники якобы вели себя грубо и проявляли неуважительное отношение.

В феврале в Сети появилась информация, что 12 пассажиров борта авиакомпании FlyArystan не смогли улететь на запланированном рейсе. На инцидент отреагировали в авиакомпании.

В прошлом году в Сети появилось видео разгневанных пассажиров FlyArystan в аэропорту Алматы. На одну из них завели административное дело.

До этого FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.

В сентябре прошлого года в Сети появилось видео конфликта пассажиров с работниками FlyArystan. Первые утверждают, что им угрожали снятием с рейса. На видео отреагировали в авиакомпании.