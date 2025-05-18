Взвешивают товары из Duty Free: авиакомпания Fly Arystan ответила на возмущение казахстанца

В авиакомпании ответили казахстанцу, которого возмутило то, что сотрудники Fly Arystan взвешивает покупки, совершенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах, передает NUR.KZ.

Казахстанец Нуржан Байдилдаулы в своем аккаунте в Threads опубликовал пост о том, что авиакомпания FlyArystan взвешивает товары, купленные в зоне Duty Free.

"Летели рейсом Fly Arystan из Кутаиси в Алматы. Все как положено: регистрация, паспортный контроль, покупки в Duty Free. И тут на посадке - шоу от Fly Arystan: перед посадкой сотрудники авиакомпании радостно выставляют весы и начинают взвешивать все, включая покупки из Duty Free. За перевес 5 кг - штраф почти 27 тыс. тенге. Мы, так как у нас был пакет, заплатили, хотя сколько летаем, покупки с Duty Free никто никогда не взвешивал.

Но вот перед нами - женщина с одной бутылкой вина. Только одна бутылка вина, все. Сказали: "Плати 27 тыс. тенге или оставляй вино". Даже не разрешили положить в рюкзак другой добровольно вызвавшейся пассажирке, у которой был полупустой рюкзак", - сказано в посте казахстанца.

В комментариях многие казахстанцы разделили возмущение пассажира, так как они считали, что раз в зону можно попасть только после регистрации на рейс и досмотра, то и доплачивать за купленные товары не нужно.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании.

"Согласно правилам авиакомпании FlyArystan, все предметы, находящиеся при пассажире, включая покупки из магазинов беспошлинной торговли (Duty Free), считаются ручной кладью. Пассажирам международных рейсов разрешается пронести продукцию, приобретенную в магазинах Duty Free, при условии оплаты по установленным тарифам за сверхнормативную ручную кладь. Общий вес ручной клади не должен превышать 10 кг на пассажира.

Обращаем внимание, что данное правило не является нововведением и постоянно применяется на всех рейсах FlyArystan. Просим пассажиров заранее и внимательно знакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади, установленными для лоукостеров, перед планированием поездки", - сообщили в пресс-службе Fly Arystan.

Ранее мы писали, что Duty Free - это розничные предприятия, продающие товары для личного использования, освобожденные от налогов и пошлин при условии, что они будут вывезены из страны, в которой были куплены.

Отмечалось, что освобождение товаров от части налогов для пассажиров, покидающих страну, зачастую выгодно отражается на их стоимости. Кроме того, проверки и строгие таможенные правила делают невозможным продажу реплик, поэтому при покупке в магазине беспошлинной торговли можно быть уверенным в оригинальности приобретаемой продукции.

Наибольшее количество магазинов находятся в зонах вылета аэропортов, куда пассажиры попадают после прохождения паспортного контроля.