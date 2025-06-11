Сбор личных данных: депутата возмутила верификация телефонов за 3932 тенге

Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы направил премьер-министру запрос о верификации телефонов по IMEI-кодам, которую проводит частная компания, передает NUR.KZ.

По его словам, в адрес депутатского корпуса продолжают поступать обращения по поводу принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам, осуществляемой через частную структуру ATS Mediafon KZ.

"Как известно, сама процедура обязательной верификации через данную компанию была внедрена менее месяца назад. Однако система IMEI-регистрации функционировала и ранее. Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане зарегистрировано порядка 12 миллионов устройств.

Установленный размер платы за верификацию - 3932 тенге - вызывает справедливые вопросы, учитывая, что услуги предоставляет частная компания без государственного статуса, без проведения конкурса, без официального мандата", - говорит депутат.

Он отметил, что, по оценкам экспертов, до 75% мобильных устройств на рынке Казахстана ввозятся вне официальных таможенных процедур, что формирует системные потери госбюджета на сумму до 150 млрд тенге.

"Верификация в таком виде фактически подменяет собой контроль на границе, перекладывая последствия "серого" импорта на граждан и бизнес. При этом механизм верификации вызывает следующее замечание. Компании не выдавался официальный мандат от государства, не проводился конкурс, отсутствуют опубликованные критерии отбора.

Стоимость услуги определена в одностороннем порядке, без антимонопольного экономического обоснования. Компания осуществляет сбор, обработку персональных данных граждан, это ИНН, ФИО, контактный номер и IMEI-код, без наличия оснований, предусмотренных законом о персональных данных", - заявил депутат.

Он попросил разъяснить, на каком основании ATS Mediafon KZ составляет функцию обязательной верификации IMEI-кодов.

"Второе: указать нормативные права, подтверждающие наделение данной компании соответствующими полномочиями. Третье, сообщить, проводились ли процедуры отбора: конкурс, тендер.

Четвертое, указать, кем и на каком основании установлена стоимость, имеется ли экономическое или правовое обоснование. Пятое, разъяснить, на каком основании осуществлялся сбор и обрабатывание персональных данных граждан и имеется ли соответствующее согласие, либо исключение, потому что это частная компания", - говорит Нажметдинулы.

Также в своем запросе он указал на необходимость рассмотреть возможность приостановления действия данной схемы, передачи функций верификации уполномоченным государственным органам и вернуть неправомерно уплаченные суммы субъектам предпринимательства и гражданам, если будет установлен факт нарушения законодательства.

"Дополнительно прошу рассмотреть вопрос о выявлении схем ввоза и реализации мобильных устройств, минующих таможенные процедуры, в том числе с участием оптовых дистрибьюторов и сетей розничной торговли.

Дать поручение Министерству финансов и по согласованию с Агентством по финансовому мониторингу провести проверку источников происхождения "серых" партий мобильных устройств. По результатам предпринять меры по закрытию каналов незаконного ввоза и пресечь последующую легализацию техники через непрозрачные цифровые механизмы", - заключил депутат.

Ранее мы рассказывали, что житель Алматы, приобретя iPhone у официального продавца, обнаружил, что IMEI телефона не зарегистрирован в Казахстане. Покупатель предположил - вероятно, смартфон является "серым".

В марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).

И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек – 25 мая.

Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка – эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.

При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.

Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал опасения граждан по поводу роста стоимости смартфонов на фоне данных нововведений. Он сообщил, что не думает, что реформа приведет к повышению стоимости.

Дополнительно в Минцифры объяснили, как будут выявлять нелегальные устройства.