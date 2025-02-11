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Блокировка телефонов из "черного списка" в Казахстане: когда приказ вступит в силу

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Мужчина держит телефон в руке
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Elena Zaretskaya / Getty Images

В Казахстане с марта текущего года начнут вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на приказ Минцифры.

В Казахстане с марта текущего года изменятся правила регистрации мобильных устройств. Об этом сказано в приказе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Как мы разъяснили ранее, теперь в стране будут вести списки мобильных устройств: белый, серый и черный.

  • Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;
  • Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
  • Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.

Попасть в него можно, если:

  1. идентификационный код телефона некорректен или изменен;
  2. отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем;
  3. идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
  4. отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.

Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться до 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список.

Добавим, что после этапа публичных обсуждений в приказ внесли дополнения. Так, отмечается, что в случае ремонта IMEI телефона может измениться. В таком случае регистрация такого абонентского устройства по первоначальному идентификационному коду аннулируется и его нужно зарегистрировать заново.

В приказе указано, что он вступает в силу спустя 60 дней после официальной публикации. Он был официально опубликован 23 января, поэтому вступит в силу 24 марта текущего года.

Также мы писали, что нелегально ввезенные в Казахстан телефоны будут блокироваться.

"Стоит отметить и имеющиеся "серые" схемы ввоза в страну мобильных телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных мобильных телефонов.

Согласно сведениям Базы данных идентификационных кодов (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды", - сообщал экс-глава Минцифры Багдат Мусин.

Согласно данным на портале TechInsider, IMEI - это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как "Международная мобильная технология идентификации".

IMEI-код состоит из 15-17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет. В 15-17 цифр входит следующая информация: 

  • код системы Type Approval Code (две цифры — изготовитель, еще четыре — модель);
  • код страны производства и сборки (две цифры);
  • серийный и уникальный номер (шесть цифр);
  • резервный номер.

IMEI-код служит для идентификации устройства в сети и является серийным номером телефона. Этот код может использоваться для слежения за телефоном, например, в случае его пропажи, и блокировки краденых устройств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219894-blokirovka-telefonov-iz-chernogo-spiska-v-kazahstane-kogda-prikaz-vstupit-v-silu/