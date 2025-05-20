Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

К купившим смартфоны до 25 марта казахстанцам обратились в Минцифры

Опубликовано:

Мужчина держит телефон в руке
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: Ake Ngiamsanguan / Getty Images

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что верификация смартфонов продлевается до 25 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Во время брифинга стало известно, что все смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.

"Приказ заработал 25 марта 2025 года, соответственно все смартфоны, которые были завезены до 25 марта и используются уже нашими гражданами в сетях сотовой связи, не требуют какой-либо верификации. Они для нас считаются уже телефонами верифицированными и они автоматически попали в "белый" список", - уточнил председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембек.

Также он сообщил, что для физлиц верификация новых телефонов продлевается до 25 июня.

"Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность данный телефон (на каждое физлицо 2 устройства) зайти на портал и его бесплатно верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембек на пресс-конференции.

Для импортеров же данный срок остается прежним - 25 мая. Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал.

Напомним, в марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

Как мы разъяснили ранее, теперь в стране будут вести списки мобильных устройств: белый, серый и черный.

  • Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;
  • Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
  • Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246865-k-kupivshim-smartfony-do-25-marta-kazahstancam-obratilis-v-mincifry/