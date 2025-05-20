К купившим смартфоны до 25 марта казахстанцам обратились в Минцифры

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что верификация смартфонов продлевается до 25 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Во время брифинга стало известно, что все смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.

"Приказ заработал 25 марта 2025 года, соответственно все смартфоны, которые были завезены до 25 марта и используются уже нашими гражданами в сетях сотовой связи, не требуют какой-либо верификации. Они для нас считаются уже телефонами верифицированными и они автоматически попали в "белый" список", - уточнил председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембек.

Также он сообщил, что для физлиц верификация новых телефонов продлевается до 25 июня.

"Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность данный телефон (на каждое физлицо 2 устройства) зайти на портал и его бесплатно верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембек на пресс-конференции.

Для импортеров же данный срок остается прежним - 25 мая. Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал.

Напомним, в марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

Как мы разъяснили ранее, теперь в стране будут вести списки мобильных устройств: белый, серый и черный.

Белый - список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;

- список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами; Серый - список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

- список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Черный - список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.