Ужесточение контроля за смартфонами: как будут определять, украдено устройство или нет

В Казахстане разработали новые правила регистрации смартфонов, которые вступят в силу уже с 24 марта. В Минцифры подробнее рассказали, как будут выявлять нелегальные устройства, передает 24.kz.

Корреспондент телеканала побывал в одном из самых крупных столичных магазинов, где продают и ремонтируют мобильные телефоны. Однако пока про новые правила регистрации устройств, которые заработают с 24 марта, здесь знают не все. Один из жителей города после разъяснений поделился, что к такой инициативе относится нормально.

"Я думаю, правильно это делается… в целях безопасности. IMEI-код – это серийный номер каждого телефона, который выдается заводом, когда телефон выпускается. Новые телефоны мы на IMEI-код не проверяем, потому что они запечатанные приходят. Понятно, что устройство новое", – поделился астанчанин Нурсултан Ережепов.

Какие смартфоны будут блокировать?

Новость о блокировке смартфонов с поддельными IMEI-кодами встревожила казахстанцев. Но в Минцифры поспешили развеять опасения: новые правила не будут распространяться на уже ввезенные устройства, и все они автоматически попадут в так называемый "белый" список.

В "серый" список внесут смартфоны, подлинность которых нужно будет подтвердить. На это владельцам дадут почти месяц.

А вот гаджеты, которые попадут в страну нелегально, будут попадать в "черный" список, и пользоваться ими запретят.

"При подключении телефона, при его активации будет проводиться верификация, то есть в плане того, прошел ли он таможенную очистку. Второе – будет проводиться сверка с международными базами GSM, где будет проверяться, является ли телефон контрафактным, в плане того, украден он или является дубликатом. Это касается и юридических лиц. На сегодняшний день в системе мы видим, что около 3,5 млн устройств являются копиями, дубликатами", – пояснил Диас Толегенов, руководитель Управления развития проектов и мониторинга беспроводной связи Комитета при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Проблемы рынка

Смартфоны с дублирующимися IMEI-кодами завезли в страну незаконно, а бюджет ежегодно недополучал сотни миллиардов долларов. И это только из-за неуплаты НДС. Доля же теневого рынка превысила 60%.

Тем не менее блокировать такие смартфоны не планируют, поскольку закон не имеет обратной силы, объясняет депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

"Важно, чтобы автоматически проверка проходила. Потому что сегодняшний подход, чтобы потребитель, то есть тот, кто приобрел телефон, доказывал, бегал, что он приобрел его легально, – это неправильный подход. Он должен автоматически путем интеграции информационных систем при регистрации в Сети давать такую информацию. Это первое. Второе – потребитель должен однозначно проверять, иметь возможность проверить подлинность своего устройства", – говорит депутат мажилиса парламента Екатерина Смышляева.

По мнению депутата, одного приказа, чтобы навести порядок на рынке, будет недостаточно. Поэтому мажилис планирует подготовить дополнительные поправки в законодательство.

"Что мы считаем важным? К сожалению, регулирование на уровне приказа не дает полной картины, опять регулирования, как и было в 2019 году. Приказа недостаточно, потому что мы не видим прямой интеграции с таможенной службой. То есть самая большая и контрольная часть этого процесса находится именно в таможенных органах, в таможенных информационных системах. Поэтому наша задача сейчас – привязать вот этот процесс к регулированию всей информационной системы, связанной с ввозом", – дополнила Смышляева.

После вступления приказа в силу сотовые операторы смогут проверять подлинность IMEI-кодов и узнавать, не числятся ли они в международной базе украденных телефонов. Разработчики же надеются, что новые правила помогут бороться с мошенничеством, а потребителям станет легче защищать свои права.